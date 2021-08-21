Англия

Ивуарийский полузащитник Амад Диалло может продолжить карьеру под руководством Патрика Виейра.

Кристал Пэлас хочет арендовать ивуарийского полузащитника Манчестер Юнайтед Амада Диалло.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, руководство "орлов" обратилось к боссам "красных дьяволов" с запросом об аренде Диало до конца сезона. Никаких финансовых деталей не сообщается.

Стоит отметить, Диало перебрался в Манчестер из Монако в январе 2021 года, с того времени футболист провел за команду Сульшера восемь матчей, в которых отметился одним точным выстрелом.

Перед стартом нового сезона МЮ отправил в аренду вингеров Факундо Пеллистри (в Алавес), Таита Чонга (в Бирмингем) и защитника Алекса Туанзебе (в Астон Виллу).

Ранее сообщалось, что Варан дебютирует за Манчестер Юнайтед в матче против Саутгемптона.