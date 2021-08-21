Ивуарийский полузащитник Амад Диалло может продолжить карьеру под руководством Патрика Виейра.
Амад Диалло. Фото Getty Images
21 августа 2021, 08:30
Кристал Пэлас хочет арендовать ивуарийского полузащитника Манчестер Юнайтед Амада Диалло.
Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, руководство "орлов" обратилось к боссам "красных дьяволов" с запросом об аренде Диало до конца сезона. Никаких финансовых деталей не сообщается.
Стоит отметить, Диало перебрался в Манчестер из Монако в январе 2021 года, с того времени футболист провел за команду Сульшера восемь матчей, в которых отметился одним точным выстрелом.
Перед стартом нового сезона МЮ отправил в аренду вингеров Факундо Пеллистри (в Алавес), Таита Чонга (в Бирмингем) и защитника Алекса Туанзебе (в Астон Виллу).
Ранее сообщалось, что Варан дебютирует за Манчестер Юнайтед в матче против Саутгемптона.