Англия

Футболисты, которые восстановились после травм, также могут сыграть.

В рамках второго тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед сыграет против Саутгемптона.

Главный тренер МЮ Оле-Гуннар Солскьяер сообщил, что новичок Рафаэль Варан сможет сыграть а также рассказал про оправившихся от травм игроков.

"К основной команде присоединился Эдинсон Кавани, присоединился Рафаэль Варан, и мы становимся все лучше и лучше. Они хорошо поработали. У нас всех была очень хорошая неделя. Посмотрим, кто сыграет с Саутгемптоном в субботу.

Амад Диалло и Эрик Байи вернулись к тренировкам на этой неделе после Олимпийских игр, а Джесси Лингард в хорошей форме и снова готов сыграть свою роль. Что касается Дина Хендерсона, то он устал после тренировок. Он это чувствовал. Сейчас он чувствует себя намного лучше. Он много работает в тренажерном зале, много работает на траве".

Также коуч сообщил, что Маркус Рашфорд и Алекс Теллес не сыграют в ближайшем матча, так как по-прежнему отсутствуют из-за травмы.

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