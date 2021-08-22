Англия

Football.ua представляет анонс матча второго тура чемпионата Англии-2021/22.

В рамках второго тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед ожидает гостевое противостояние с Саутгемптоном на стадионе Сент-Мэри.

Саутгемптон — Манчестер Юнайтед

Воскресенье, 22 августа, 16:00. Сент-Мэри, Саутгемптон. Главный арбитр — Крейг Поусон. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Главного тренера Саутгемптона Ральфа Хазенхюттля ожидает непростое испытание в нынешнем сезоне Премьер-лиги, которое заключается в сохранении прописки в "элите" английского футбола и удержании своей команды как можно дальше от злополучной зоны вылеты. Почему же именно "святые" вдруг заполучили в свое пользование статус одного из вероятных претендентов на вылет в Чемпионшип? Всё до банальности просто: Саутгемптон расстался с целым рядом своих лидеров и игроков основного состава. Кого-то продали, а кто-то ушел свободным агентом, поэтому Хазенхюттлю нужно как можно скорее безболезненно восполнить эти потери "свежей кровью".

И, нельзя не отметить, что работа в этом русле уже практически проделана. На место ушедшего в Астон Виллу форварда Данни Ингза "святые" выкупили у Блэкберна Адама Армстронга, который уже в своем дебюте за новый клуб отметился голом в ворота Эвертона, но, напомним, положительный результат в итоге остался не на стороне Саутгемптона (1:3). Продолжая тему восполнения серьезных потерь новыми лицами, то Райана Бертранда "святые" заменили на Ромена Перро. Единственное — пока в команде "вакантно" место ключевого центрального защитника, которое освободилось после продажи Янника Вестергора в Лестер, и многие авторитетные источники пишут о предстоящем переезде в Саутгемптон бразильского центрбека Лянко из Торино.

Манчестер Юнайтед, в свою очередь, не брал время на раскачку в трансферное окно и сходу определил список главных целей на лето, при этом, скорее всего, у манкунианцев даже не было на рынке каких-то планов Б или альтернативных вариантов для подписания. Точная нацеленность на определенных футболистов. Исключительно по одному имени на каждую позицию, требующей усиления. Так, переехавшие на Олд Траффопд центральный защитник Рафаэль Варан и молодой вингер Джейдон Санчо фактически завершили процесс строения "команды Солскьяера". Теперь дело за результатами.

И, нельзя не признать, что для болельщиков Манчестер Юнайтед старт нового сезона АПЛ стал настоящим праздником, ведь мало того, что их любимый клуб в первом туре одержал победу над принципиальным соперником, Лидс Юнайтед, так еще и сделал это в фееричном стиле преимущественно за счет голов Бруну Фернандеша и ассистов Поля Погба (5:1). Продолжится ли праздник в Манчестер Юнайтед по итогам встречи с Саутгемптоном? Откровенно говоря, предпосылки к этому есть, особенно если вспомнить 9:0 в прошлом сезоне.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Оле-Гуннара Солскьяерс. Так, на победу Манчестер Юнайтед предлагается коэффициент 1,59, тогда как потенциальный успех Саутгемптона оценивается показателем 5,60. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,40.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Смолбоун — Рашфорд, Теллес

Под вопросом: ... — Хендерсон, Кавани, Джонс

Интересные факты

- Саутгемптон не побеждал Манчестер Юнайтед в 10 матчах АПЛ (4 ничьих, 6 поражений), несмотря на то, что в 6 из этих поединков "святые" изначально лидировали в счете.

- Адам Армстронг может стать третьим игроком в истории Саутгемптона, которому удастся забить в своих первых двух матчах в футболке "святых" в АПЛ. Ранее подобное удавалось только Маноло Габбьядини в 2017 году и Анри Камара в 2005 году.

- Манчестер Юнайтед может повторить достижение Арсенала, установленное с апреля 2003 по сентябрь 2004, по количеству гостевых матчей без поражений подряд в рамках АПЛ (27).

- В феврале Манчестер Юнайтед разгромил Саутгемптон со счетом 9:0, повторив рекорд самой крупной победы в истории АПЛ.

прогноз 1:3

Никита Евтушенко, Football.ua