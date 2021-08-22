Англия

Состоялись очередные поединки второго тура АПЛ.

Завершились очередные поединки второго тура английской Премьер-лиги.

В первой игре Манчестер Юнайтед в гостях не смог обыграть Саутгемптон. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Счет в матче был открыт на 30-й минуте, когда Стивенс отобрал мяч на фланге у Фернандеша, после чего отдал в штрафную, где Адамс пробил по воротам — мяч рикошетом от Фреда влетел в сетку. "Красные дьяволы" отыгрались в начале второго тайма — на 55-й минуте Погба протолкнул мяч в штрафной на Гринвуда, который не сильно, но точно пробил в ворота.

Саутгемптон — Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Вред, 30 (автогол) — Гринвуд, 55.

Саутгемптон: Маккарти — Перро (Уокер-Питерс, 80), Салису, Стивенс, Ливраменто — Дженепо (Диалло, 70), Уорд-Прауз, Ромеу, Уолкотт (Беднарек, 46) — Армстронг, Че Адамс.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака — Матич (Лингард, 86), Фред (Мактоминей, 76) — Погба, Фернандеш, Гринвуд — Мартиаль (Санчо, 59).

Предупреждения: Дженепо, Стивенс — Фернандеш, Магуайр, Погба.

Во второй встрече лондонский Тоттенхэм в гостях одержал минимальную победу над Вулверхэмптоном со счетом 1:0. Единственный гол в матче был забит на девятой минуте встречи, а его автором стал Алли, который реализовал пенальти.

Вулверхэмптон — Тоттенхэм 0:1

Гол: Алли, 9 (с пенальти).

Вулверхэмптон: Жозе Са — Саисс (Силва, 83), Коуди, Килман — Марсал, Моутиньо (Дендонкер, 72), Невеш, Семеду — Траоре, Тринкан (Аит-Нури, 84).

Тоттенхэм: Льорис — Регилон, Дайер, Санчес, Танганга — Алли, Скилл, Хейбьерг — Бергвейн (Уинкс, 90+1), Моура (Ло Чельсо, 67), Сон Хын Мин (Кейн, 72).

Предупреждения: Хименес — Танганга, Скилл, Кейн.