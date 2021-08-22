Англия

У Ромелу Лукаку в Челси будет еще одна задача.

Томас Тухель уверен, что присутствие Ромелу Лукаку повысить качество игры Тимо Вернера.

"Я абсолютно уверен, что Лукаку сможет многому научить Вернера, – цитирует тренера Челси Goal. – Прежде всего, это касается реализации моментов".

"Кроме того, когда Ромелу на поле, то на него невольно отвлекается больше внимания соперников, так что у Тимо будет появляться дополнительное пространство".

В воскресенье, 22 августа, Челси сыграет на выезде против Арсенала. Начало в 18:30 по киевскому времени.