У Ромелу Лукаку в Челси будет еще одна задача.
Томас Тухель, Getty Images
22 августа 2021, 15:20
Томас Тухель уверен, что присутствие Ромелу Лукаку повысить качество игры Тимо Вернера.
"Я абсолютно уверен, что Лукаку сможет многому научить Вернера, – цитирует тренера Челси Goal. – Прежде всего, это касается реализации моментов".
"Кроме того, когда Ромелу на поле, то на него невольно отвлекается больше внимания соперников, так что у Тимо будет появляться дополнительное пространство".
В воскресенье, 22 августа, Челси сыграет на выезде против Арсенала. Начало в 18:30 по киевскому времени.