Англия

В последний раз англичанин выходил на поле в финале Евро-2020 против Италии 11 июля.

В настоящее время проходит поединок второго тура АПЛ, в котором Тоттенхэм в гостях встречается с Вулверхэмптоном.

В этом противостоянии нападающий Тоттенхэма Харри Кейн остался на скамейке запасных.

По информации OptaJoe, впервые с декабря 2018 года 28-летний англичанин начал матч чемпионата Англии на скамейке запасных.

Напомним, в последний раз Кейн выходил на поле в матче финала Евро-2020 против Италии, который прошел 11 июля.

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