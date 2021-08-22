Англия

Бельгийский форвард отпраздновал свое возвращение в стан "синих" забитым мячом в ворота Арсенала.

Украшением второго тура английской Премьер-лиги стало принципиальное противостояние двух лондонских команд, Арсенала и Челси, которое проходит на Эмирейтс Стэдиум.

Из-за серьезных кадровых проблем, появившихся преимущественно из-за положительных тестов на коронавирус в команде, центр обороны "канониров" представил собой экспериментальную связку Роба Холдинга и Пабло Мари ввиду отсутствия более привлекательных альтернативных вариантов (Габриэль — травма, Уайт — Covid-19).

Предстоящие проблемы защитной линии Арсенала неформально "предсказывало" первое появление в стартовом составе Челси звездного форварда Ромелу Лукаку, который осуществил свое возвращение в стан "пенсионеров" из миланского Интера в летнее трансферное окно.

Целых 14 минут футболистам Арсенала удавалось сохранять свои ворота в неприкосновенности, но затем Ромелу Лукаку сменил нули на табло и отметил свое возвращение в Челси забитым мячом, без особого сопротивления замкнув передачу с правого фланга.

Первый тайм завершился со счетом 0:2 в пользу лондонского Челси.

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