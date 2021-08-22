Англия

Подопечные Томаса Тухеля одержали гостевую победу над обескровленными "канонирами".

Украшением второго тура английской Премьер-лиги стал центральный поединок между лондонским Арсеналом и лондонским Челси, встречи которых традиционно принято считать принципиальными из-за территориального аспекта.

Накануне этого матча тренерский штаб Микеля Артеты встретился с непредвиденными серьезными кадровыми проблемами из-за положительных тестов на коронавирус в команде. Если участие Пьера-Эмерика Обамеянга в поединке с Челси изначально находилось под вопросом, то те же Александр Ляказетт и Виллиан заведомо пропускали встречу. Последним из зараженных в Арсенале стал центральный защитник Бен Уайт, факт отсутствия которого подтвердили непосредственно в день матча.

Так, Арсеналу пришлось задействовать экспериментальную связку центрбеков в лице Роба Холдинга и Пабло Мари, что абсолютно не вселяло в поклонников клуба из Северного Лондона надежду на положительный результат в первом домашнем текущего сезона АПЛ, в котором из команда и без того считалась аутсайдером.

Нули на табло продержались всего 14 минут, а опасения "канониров" фактом дебюта звездного форварда Ромелу Лукаку за Челси после многомиллионного трансфера из Интера подтвердились незамедлительно. Бельгийский форвард открылся под прострел Риса Джеймса с правого фланга и без каких-либо препятствий в касание переправил мяч в сетку ворот Бернда Лено.

Однако на одном дебютном голе Лукаку за Челси первый тайм не ограничился. Очередной провал на левой бровке, за которую в Арсенале отвечал Киран Тирни, стал причиной еще одного пропущенного гола, но на этот раз уже сам Рис Джеймс стал автором забитого мяча.

Арсенал, в свою очередь, неоднократно мог вернуться в игру за счет перспективных быстрых контратак как в первом, так и во ворот тайме, но в подавляющем большинстве подобных моментов обороне Челси удавалось нивелировать попытки соперника приблизиться к воротам Менди.

В конечном итоге финальный свисток зафиксировал гостевую победу Челси со счетом 2::0, благодаря которой подопечные Тумаса Тухеля прервали свою неудачную серию в официальных матчах с Арсеналом, который выходил победителем в последних трех поединках с Челси.

Арсенал – Челси 0:2

Голы: Лукаку 14, Джеймс 35

Арсенал: Лено – Соареш, Холдинг, Мари, Тирни (Тавареш 66) – Джака, Локонга – Сака (Обамеянг 61), Смит-Роу, Пепе – Мартинелли (Балогун 79)

Челси: Менди – Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта – Алонсо, Ковачич (Канте 72), Жоржиньо, Джеймс – Хавертц (Вернер 90), Лукаку, Маунт (Зиеш 82)

Предупреждения: Мари, Холдинг, Локонга