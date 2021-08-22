Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии-2021/22.

В центральном поединке второго тура английской Премьер-лиги Челси одержал уверенную победу над Арсеналом на Эмирейтс и прервал свою неудачную серию из трех поражений в рамках очного противостояния с "канонирами".

Подопечные Томаса Тухеля еще в первом тайме отправили в ворота "канониров" два безответных мяча, и это преимущество "синим" удалось сохранить вплоть до финального свистка. Голы на свой счет записали Ромелу Лукаку и Рис Джеймс.

Обзор матча:



Арсенал – Челси 0:2

Голы: Лукаку 14, Джеймс 35

Арсенал: Лено – Соареш, Холдинг, Мари, Тирни (Тавареш 66) – Джака, Локонга – Сака (Обамеянг 61), Смит-Роу, Пепе – Мартинелли (Балогун 79)

Челси: Менди – Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта – Алонсо, Ковачич (Канте 72), Жоржиньо, Джеймс – Хавертц (Вернер 90), Лукаку, Маунт (Зиеш 82)

Предупреждения: Мари, Холдинг, Локонга