Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии-2021/22.
Саутгемптон — Манчестер Юнайтед, getty images
22 августа 2021, 22:54
В матче второго тура английской Премьер-лиги Саутгемптон отобрал очки у Манчестер Юнайтед, сыграв вничью со счетом 1:1.
На 30-й минуте первого тайма "святые" повели в счете благодаря автоголу Фреда, но после перерыва Мейсон Гринвуд вернул паритет на табло после передачи Поля Погба.
Обзор матча:
Саутгемптон — Манчестер Юнайтед 1:1
Голы: Фред, 30 (автогол) — Гринвуд, 55.
Саутгемптон: Маккарти — Перро (Уокер-Питерс, 80), Салису, Стивенс, Ливраменто — Дженепо (Диалло, 70), Уорд-Прауз, Ромеу, Уолкотт (Беднарек, 46) — Армстронг, Че Адамс.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака — Матич (Лингард, 86), Фред (Мактоминей, 76) — Погба, Фернандеш, Гринвуд — Мартиаль (Санчо, 59).
Предупреждения: Дженепо, Стивенс — Фернандеш, Магуайр, Погба.