Англия

"Молотобойцы" хотят подписать хорватского полузащитника.

Вест Хэм продолжает поиски креативного атакующего полузащитника в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Calciomercato, "молотобойцы" переключились на Николу Влашича после неудачи в подписании Джесси Лингарда.

Отметим, что у хорватского полузащитника уже есть опыт выступлений в чемпионате Англии — ранее он играл за Эвертон.

Напомним, что Милан хотел подписать Николу Влашича на правах арендного соглашения с обязательством выкупа.