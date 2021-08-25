"Молотобойцы" хотят подписать хорватского полузащитника.
Вест Хэм продолжает поиски креативного атакующего полузащитника в текущее летнее трансферное окно.
Как сообщает издание Calciomercato, "молотобойцы" переключились на Николу Влашича после неудачи в подписании Джесси Лингарда.
Отметим, что у хорватского полузащитника уже есть опыт выступлений в чемпионате Англии — ранее он играл за Эвертон.
Напомним, что Милан хотел подписать Николу Влашича на правах арендного соглашения с обязательством выкупа.