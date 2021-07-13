Италия

Итальянский клуб продолжает поиски разыгрывающего.

Итальянский Милан начал свою летнюю трансферную кампанию с активных поисков замены ушедшему Джанлуиджи Доннарумме на линии ворот, продолжил стараниями по подписанию контракта с нападающим лондонского Челси Оливье Жиру, а теперь взялся укреплять позицию атакующего полузащитника.

"Россонери" видят чуть ли не единственной кандидатурой на эту роль хавбека московского ЦСКА и сборной Хорватии Николу Влашича, который выступал в составе своей национальной команды на чемпионате Европы-2020, отыграв четыре матча, забив при этом один гол в ворота Шотландии (3:1), благодаря которому его затем называли игроком матча.

Однако, договорится с нынешним клубом футболиста будет очень непросто. ЦСКА настаивает на сумме отступных в размере 30 млн евро, в то время как Милан хочет отсрочить данный платеж с частичной компенсацией при помощи аренды на один сезон с обязательством выкупа в дальнейшем.

Реакции московской команды на подобное предложение партнеров по переговорам еще не поступало, поэтому в ближайшее время Милан вновь попытается договориться с мадридским Реалом относительно очередной аренды их полузащитника Браима Диаса.