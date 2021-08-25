Англия

Томас Тухель рассчитывает укрепить центр поля своей команды.

Полузащитник мадридского Атлетико Сауль Ньигес в последнее время достаточно часто является фигурантом слухов о возможном его переходе в состав одного из клубов английской Премьер-лиги.

Согласно предварительным данным, лондонский Челси является одним из претендентов на подписание 26-летнего исполнителя, и за несколько дней до закрытия трансферного окна от "синих" можно ждать активности в плане заключения сделки с "матрасниками".

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, первым предложением "пенсионеров" по Саулю стало арендное соглашение с возможностью последующего выкупа.

В рамках подобной схемы, Челси предложит Атлетико 5 млн евро за временную аренду испанского футболиста, после чего будет иметь возможность выкупить его контракт за дополнительные 35 млн евро.

На данный момент, нет никаких данных из стана "матрасников" о статусе переговоров между клубами, однако ранее стало известно, что действующих чемпионов Испании устроит компенсация на уровне 45-50 млн евро.