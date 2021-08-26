Англия

Наставник Манчестер Сити не собирается расставаться со своим форвардом.

В последние несколько дней активно распространяется информация о том, что нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду уже в скором времени может покинуть свой клуб, совершив переход в английский Манчестер Сити.

Однако, поскольку "горожане" не хотят выплачивать за португальца сумму отступных, возможным предложением с их стороны назывался форвард Габриэль Жезус, которого мог бы предложить клуб взамен звездного игрока "зебр".

Данные слухи имели место быть вплоть до того момента, как главный тренер «небесно-голубых" Хосеп Гвардиола, согласно информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, не обозначил свою позицию относительно данного вопроса.

Испанский специалист заявил руководству клуба, что всерьез рассчитывает на Жезуса в ближайшем будущем, а близкие самого игрока лишь подтверждают ту информацию, что он уже принял для себя решение остаться в Манчестере.

Как сообщается, на данный момент, футболист, чей контракт с клубом завершается уже через два года, не является частью переговорного процесса между сторонами.