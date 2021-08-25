Англия

Для осуществления сделки необходимо совпадение целого ряда факторов.

Опубликованная накануне новость о том, что нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду хочет вернуться в английскую Премьер-лигу, где желает выступать за Манчестер Сити, стала достаточно обсуждаемым информационным поводом.

Как сообщалось ранее, игрок даже успел обсудить со своими нынешними партнерами по команде возможность данного трансфера, а бывший президент Ювентуса Джованни Коболли Джильи так и вовсе, назвал приглашение португальца с стан "зебр" ошибочным решением.

Однако, согласно информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, заключение сделки о трансфере звездного футболиста в стан действующих чемпионов Англии может столкнуться с рядом существенных преград.

Во-первых, Манчестер Сити — единственный претендент на Роналду, по состоянию на данный момент, что лишает его возможности выбора. ПСЖ не станет запрашивать информацию об игроке, даже если Килиан Мбаппе таки покинет команду.

Во-вторых, Ювентус потребует у Манчестер Сити взамен на своего футболиста Габриэля Жезуса.

В-третьих, Хосеп Гвардиола намерен пригласить Роналду в свою команду только в том случае, если будет продан Рахим Стерлинг.

В совокупности с полным отказом "горожан" платить компенсацию за трансфер опытного португальского игрока, все перечисленные пункты делают возможный переход Криштиану в Манчестер Сити за несколько дней до окончания трансферного окна практически невозможным.