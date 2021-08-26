Англия

Французский полузащитник МЮ Поль Погба высказался о трансфере своего соотечественника Рафаэля Варана в стан "красных дьяволов".

В средине августа Манчестер Юнайтед официально объявил о подписании Рафаэля Варана, представив француза на Олд Траффорд.

Один из лидеров "красных дьяволов" Поль Погба рассказал об адаптации своего соотечественника в Манчестере, рассказал о сильных сторонах Варана.

"Варану не нужна моя помощь в плане адаптации. Он зрелый, опытный футболист. Рафаэль со всеми хорошо ладит в команде, проявляет себя в раздевалке, это очень важно в футболе. У Варана огромный опыт, который он может передать команде.

Думаю, у Варана есть чему поучиться. Он играл с лучшими, видел лучших футболистов в мире, как я уже сказал, он может дать совет, передать свой опыт и характер", — сказал Погба в комментарии официальному сайту МЮ.

Ранее сообщалось, что Ван де Беек не хочет покидать Манчестер Юнайтед.