Англия

Форвард хочет получать 400 тысяч фунтов в неделю.

Накануне английский форвард Гарри Кейн объявил о своем решении остаться в Тоттенхэме после закрытия летнего трансферного окна.

Как сообщает издание Daily Mail, футболист и вовсе готов продлить контакт с лондонским клубом. Однако, футболист рассчитывает стать самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Англии.

По данным источника, Игрок требует от руководства "шпор" зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю.

Отметим, что на данный момент самым высокооплачиваемым игроком Англии является лидер Манчестер Сити Кевин Де Брюйне – 385 тысяч фунтов в неделю.

Ранее сообщалось, что Роналду намерен перейти в Манчестер Сити. Горожане могут подписать португальца после неудачных попыток заполучить Кейна.