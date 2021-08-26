Форвард хочет получать 400 тысяч фунтов в неделю.
Харри Кейн. Фото Getty Images
26 августа 2021, 13:10
Накануне английский форвард Гарри Кейн объявил о своем решении остаться в Тоттенхэме после закрытия летнего трансферного окна.
Как сообщает издание Daily Mail, футболист и вовсе готов продлить контакт с лондонским клубом. Однако, футболист рассчитывает стать самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Англии.
По данным источника, Игрок требует от руководства "шпор" зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю.
Отметим, что на данный момент самым высокооплачиваемым игроком Англии является лидер Манчестер Сити Кевин Де Брюйне – 385 тысяч фунтов в неделю.
Ранее сообщалось, что Роналду намерен перейти в Манчестер Сити. Горожане могут подписать португальца после неудачных попыток заполучить Кейна.