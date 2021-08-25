Харри Кейн нынешним летом точно не перейдет в Манчестер Сити.
Харри Кейн, Getty Images
25 августа 2021, 15:35
Одна из потенциальных трансферных бомб нынешнего лета так и не рванула: нападающий Тоттенхэма Харри Кейн официально объявил, что не переходит в Манчестер Сити и теперь на 100% сосредоточен на выступлениях за "шпор".
"Это было невероятно — увидеть прием, который мне устроили болельщики "шпор", – написал в своем Твиттере Харри. – Читать все сообщения поддержки, которые я получал в последние недели».
"Я остаюсь в Тоттенхэме нынешним летом и на 100% сосредоточен на том, чтобы помочь команде добиться успеха".
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити собирался предложить за Кейна 150 миллионов евро.