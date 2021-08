Одна из потенциальных трансферных бомб нынешнего лета так и не рванула: нападающий Тоттенхэма Харри Кейн официально объявил, что не переходит в Манчестер Сити и теперь на 100% сосредоточен на выступлениях за "шпор".

"Это было невероятно — увидеть прием, который мне устроили болельщики "шпор", – написал в своем Твиттере Харри. – Читать все сообщения поддержки, которые я получал в последние недели».

"Я остаюсь в Тоттенхэме нынешним летом и на 100% сосредоточен на том, чтобы помочь команде добиться успеха".

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks. 👏⚽



I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1