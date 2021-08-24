Италия

Португальский форвард может снова выступать в АПЛ.

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду может вернуться в английскую Премьер-лигу, сообщает L'Equipe.

По информации источника, португальский футболист вместе со своим агентом Хорхе Мендешем рассматривает возможность перехода в Манчестер Сити.

Также отмечается, что руководство "горожан" готово платить высокую зарплату португальцу, но пойдет на сделку только в том случае, если им не удастся договориться с Тоттенхэмом по трансферу Харри Кейна.

Напомним, действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Роналду, который остался на скамейке запасных в поединке стартового тура Серии А против Удинезе, сам попросил не ставить его в стартовый состав. Позже Павел Недвед заявил, что решение было принято совместно с игроком и что Криштиану останется в Ювентусе.