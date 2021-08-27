18-летний хавбек продолжит карьеру в чемпионате Англии.
Илаиш Мориба, Getty Images
27 августа 2021, 10:37
Центральный полузащитник Барселоны Илаиш Мориба определился со своим будущим, отдав предпочтение английской Премьер-лиге. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, 18-летний гвинеец, не согласившийся подписывать новый контракт с "сине-гранатовыми из-за разногласий на финансовой почве, продолжит карьеру в Тоттенхэме.
Клубы согласовали условия трансфера Мориба, а сам футболист подпишет со "шпорами" соглашение до лета 2025 года.
Финансовые детали сделки не уточняются, однако, ранее сообщалось, что Барселона намерена выручить с продажи своего воспитанника 15-20 миллионов евро.
Среди заинтересованных в Илаише Мориба списке клубов также отмечался РБ Лейпциг.