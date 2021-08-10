Германия

Молодой хавбек отказался продлевать контракт с Барселоной.

Центральный полузащитник Илаиш Мориба может перебраться в немецкую Бундеслигу. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, 18-летний испанец гвинейского происхождения попал в сферу интересов Лейпцига, который считается фаворитом в борьбе за подписание игрока.

Утверждается, что Барселона готова расстаться со своим воспитанником за 15-20 миллионов евро, дабы тот не покинул клуб через год на правах свободного агента.

Напомним, ранее президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта подтвердил готовность каталонского гранда расстаться с Мориба уже в это межсезонье.