Англия

Специалист не против вновь поработать с португальцем.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал возможное возвращение Криштиану Роналду в клуб.

"Криштиану Роналду в МЮ? У нас всегда было хорошее общение. Бруно тоже разговаривал с ним, и он знает, что мы к нему чувствуем. Если он когда-нибудь собирался уйти из Ювентуса, он знает, что мы ждем.

Криштиану — легенда этого клуба, величайший игрок всех времен, если вы спросите меня. Мне посчастливилось играть с ним.

Я тренировал его, когда только начал тренировать. Давай посмотрим что произойдет", — сказал Солскьяер.

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