Англия

Футболист может перейти в бывший клуб.

Руководство Манчестер Юнайтед провело переговоры с агентом Криштиану Роналду Жорже Мендешем.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, МЮ связался и с боссами Ювентуса, чтобы обсудить сумму трансфера португальца.

Теперь правление "красных дьяволов" общаются с Мендешем по сумме зарплаты КриРо и агентских комиссионных.

"Манчестер Юнайтед сейчас серьезно заинтересован — как и Манчестер Сити", — пишет Романо у себя в Twitter.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду в качестве своего нового клуба рассматривает исключительно Манчестер Сити.

Ювентус, в свою очередь, хотел выручить с продажи португальского форварда, соглашение с которым истекает летом 2022 года, примерно 28-30 миллионов евро.