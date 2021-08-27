Футболист может перейти в бывший клуб.
Криштиану Роналду, Getty Images
27 августа 2021, 16:15
Руководство Манчестер Юнайтед провело переговоры с агентом Криштиану Роналду Жорже Мендешем.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, МЮ связался и с боссами Ювентуса, чтобы обсудить сумму трансфера португальца.
Теперь правление "красных дьяволов" общаются с Мендешем по сумме зарплаты КриРо и агентских комиссионных.
"Манчестер Юнайтед сейчас серьезно заинтересован — как и Манчестер Сити", — пишет Романо у себя в Twitter.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду в качестве своего нового клуба рассматривает исключительно Манчестер Сити.
Ювентус, в свою очередь, хотел выручить с продажи португальского форварда, соглашение с которым истекает летом 2022 года, примерно 28-30 миллионов евро.