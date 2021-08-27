Клуб не собирается подписывать португальца.
Криштиану Роналду, Getty Images
27 августа 2021, 16:50
Манчестер Сити не станет подписывать вингера сборной Португалии и Ювентуса Криштиану Роналду.
Как сообщили Фабрицио Романо, BBC и другие источники, "горожане" вышли из гонки за футболистом.
Боссы клуба изучили возможность подписать Роналду, но решили этим летом не осуществлять трансфер.
Личные условия c футболистом никогда не оговаривались, то же самое и по цене трансфера с Ювентусом.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готов подписать Роналду.
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