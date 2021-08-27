Англия

Клуб не собирается подписывать португальца.

Манчестер Сити не станет подписывать вингера сборной Португалии и Ювентуса Криштиану Роналду.

Как сообщили Фабрицио Романо, BBC и другие источники, "горожане" вышли из гонки за футболистом.

Боссы клуба изучили возможность подписать Роналду, но решили этим летом не осуществлять трансфер.

Личные условия c футболистом никогда не оговаривались, то же самое и по цене трансфера с Ювентусом.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готов подписать Роналду.

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