Англия

Футболист думает над своим возвращением.

Вингер туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду близок к переходу в Манчестер Юнайтед.

Португалец уже играл за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год. Он является последним футболистом МЮ, который забивал больше 40 голов за сезон.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готовит для Роналду контракт на два года.

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