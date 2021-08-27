Англия 27 августа 2021, 17:45 Роналду — последний игрок Манчестер Юнайтед, забивавший больше 40 голов за сезон Футболист думает над своим возвращением. Криштиану Роналду, Getty Images 27 августа 2021, 17:45 Вингер туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду близок к переходу в Манчестер Юнайтед. Португалец уже играл за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год. Он является последним футболистом МЮ, который забивал больше 40 голов за сезон. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Football.ua (@officialfootball.ua) Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готовит для Роналду контракт на два года. Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS! Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS. Люди Криштиану Роналду Команды Манчестер Юнайтед Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте