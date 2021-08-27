Англия

Португалец очень близок к своему возвращению.

Вингер туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду близок к переходу в Манчестер Юнайтед.

Роналду сказал своему агенту Жорже Мендешу, что не против вернуться в клуб, в котором прошли одни из лучших лет его карьеры.

Клуб вышлет Роналду контракт в ближайшие часы. Если его все устроит, то он будет подписан на два года — до июня 2023.

Ранее главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал возможное возвращение Криштиану Роналду в клуб.

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