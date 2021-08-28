Англия

Луис Диас отправится в Англию, а Хамес Родригес будет играть за Порту.

Эвертон хочет провести грандиозный обмен с португальским Порту, в результате которого в Португалию отправится звездный полузащитник "ирисок" Хамес Роднигес.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "ириски" хотят заполучить полузащитника Порту Луиса Диаса и готовы отравить в Португалии своего звездного футболиста Хамеса Родригеса.

По информации источника, переговоры между Эвертоном и Порту проходят беспрерывно. Хамес покинет английский клуб сразу же после того, как будет улажен вопрос его зарплаты в Порту.

Напомним, футболист Эвертона Мойзе Кин близок к переходу в туринский Ювентус. В Турине итальянец призван заменить Криштиану Роналду, который перебрался в Манчестер Юнайтед.