Италия

Итальянский футболист будет призван заменить Криштиану Роналду в Турине.

Итальянский форвард Эвертона Мойзе Кин может перебраться в Серию А, вернувшись в Ювентус на правах аренды.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, итальянец находится в шаге от перехода в Ювентус с опцией выкупа.

По данным источника, при определенных условиях бьянконери будут обязаны выкупить контракт Кина за 25 миллионов евро, однако, условия не называются. Якобы, с форвардом уже согласован потенциальный контракт до 2026 года по схеме 1+4.

Напомним, в лице Кина руководство Ювентуса видит замену Криштиану Роналду, который перебрался в Манчестер Юнайтед.