Англия

Наставник Манчестер Юнайтед подтвердил планы клуба подыскать место для получения игровой практики для своего игрока.

Ивуарийский нападающий Амад Диалло Траоре зимой 2021-го года завершил трансфер в английский Манчестер Юнайтед из бергамаской Аталанты, однако за полгода в стане "Красных дьяволов" так и не сумел стать частью основного состава коллектива Оле-Гуннара Солскьяера, проведя всего восемь матчей, по разу отличившись голом и голевой передачей.

Как итог, клуб принял решение дать своему футболисту возможность получать игровую практику, отправив его в аренду в другой клуб, о чем сообщил сам норвежский специалист во время интервью клубной прессе перед игрой против Вулверхэмптона.

"Да, я действительно ожидаю, что Диалло уйдет в аренду. Еще нет никаких договоренностей с клубами, которые на него претендуют, но с самим футболистом мы уже обо всем договорились. Пока что, я не буду говорить о том, каким будет его следующий клуб, но я уверен, что мы подыскали то место, от которого Амад будет исключительно в восторге", — подытожил Солскьяер.

Стоит отметить, что одним из претендентов на то, чтобы взять в аренду юного исполнителя, был Кристал Пэлас.

Напомним, что матч Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед состоится 29 августа, начало в 18:30 по киевскому времени.