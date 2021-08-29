Англия

Football.ua представляет анонс матча третьего тура чемпионата Англии-2021/22.

В матче третьего тура английской Премьер-лиги Вулверхэмптон ожидает домашнее противостояние с вице-чемпионом страны — Манчестер Юнайтед.

Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед

Суббота, 29 августа, 18:30. Молинью Стэдиум, Вулверхэмптон. Главный арбитр — Майк Дин. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Вулверхэмптон сменил главного тренера после завершения прошлого сезона, но нельзя сказать, что это кардинально отразилось на стиле игры "волков" в нынешней кампании. Команда при Бруну Лаже продолжает исповедовать тот же футбол, что был при Нуну Эшпириту Санту, при этом о борьбе за еврокубковую зону, по крайней мере пока, речи вообще не идет.

В первых двух турах Вулверхэмптон потерпел минимальные поражения от Лестера и Тоттенхэма, а в графе забитых мячей по-прежнему сохраняется ноль. Несомненно, календарю "волков" вряд ли можно позавидовать, но в данном вопросе ситуация пока остается неизменной и с возвращением главного бомбардира команды — Рауля Хименеса.

Что касается Манчестер Юнайтед, мы все не скупились на похвалу по отношению к подопечным Оле-Гуннара Солскьяера после впечатляющего выступления с Лидсом, но уже во втором туре "красные дьяволы", откровенно говоря, вынудили себя критиковать. Разгромная победа над историческим соперником — это, конечно, хорошо, но с перестраивающимся Саутгемптоном манкунианцы также должны были набирать уверенные три очка. На деле же они были вынуждены довольствоваться лишь ничьей.

Со "святыми" тренерский штаб Солскьяера совершил грубые ошибки прошлого, включая поздние замены финала минувшего розыгрыша Лиги Европы против Вильярреала, однако работа команды норвежца на трансферном рынке просто неважно не похвалить. Помимо закрытия проблемных позиций путем подписания Санчо и Варана, на днях Манчестер Юнайтед оформил трансфер Криштиану Роналду. Да, португалец не сможет сыграть в предстоящем поединке, но разве возвращение легенды на Олд Траффорд нельзя назвать успехом в целом?

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Оле-Гуннара Солскьяера. Так, на победу Манчестер Манчестер предлагается коэффициент 1,81, тогда как потенциальный успех Вулверхэптона оценивается показателем 5,10. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,72.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Хонни, Боли, Нету, Москера, Буено — Рашфорд, Телес, Мактоминей, Кавани, Хендерсон, Джонс, Роналду

Интересные факты

- Манчестер Юнайтед не знает поражений в последних 27 выездных матчах АПЛ (17 побед, 10 ничьих). Если "красным дьяволам" удастся избежать поражения против Вулверхэмптона, они установят новый рекорд по самой продолжительной беспроигрышной выездной серии в истории Английской футбольной лиги.

- Вулверхэмптон не проигрывал Манчестер Юнайтед в рамках английского первенства с декабря 1967 года.

- Вулверхэмптон потерпел поражение в последних пяти матчах АПЛ, забив при это лишь единожды.