В поединке третьего тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм принимал на своем поле Уотфорд.

Победителя данного противостояния определил единственный гол Сона Хын Мина, который пришелся на 42-ю минуту встречи.

Тоттенхэм — Уотфорд 1:0
Гол: Сон Хын Мин, 42

Тоттенхэм: Льорис, Танганга, Дайер, Санчес, Регилон, Сон Хын Мин (Хиль, 88), Хейбьерг, Алли, Скипп, Кейн, Бергвейн (Лукас Моура, 68).
Уотфорд: Бахманн, Кэткарт (Нгакиа, 51), Трост-Эконг, Сьерральта, Мазина, Сиссоко (Клеверли, 71), Куцка, Этебо, Сарр, Кинг (Эрнандес, 65), Деннис.
Предупреждения: Кейн, Алли, Скипп — Этебо, Сиссоко.

В параллельном матче сильнейшего между собой выявляли Бернли и Лидс Юнайтед.

После того, как на 61-й минуте встречи нападающий "бордовых" Крис Вуд отметился взятием ворот, которое стало 30000 в истории АПЛ, под самый занавес противостояния Патрик Бамфорд спас для своей команды ничейный результат.

Бернли — Лидс 1:1
Голы: Вуд, 61 — Бамфорд, 86

Бернли: Поуп, Лоутон, Ми, Тарковски, Тэйлор, Гудмундссон (Леннон, 63), Вествуд, Браунхилл, Вуд, Барнс (Выдра, 79), Макнил.

Лидс: Мелье, Купер, Льоренте (Шеклтон, 65), Стрейк, Эйлинг, Даллас, Филлипс, Харрисон, Родриго (Робертс, 73), Бэмфорд, Рафинья.

Предупреждения: Браунхилл, Барнс, Ми, Леннон — Филлипс, Родриго, Стрейк.