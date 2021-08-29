Завершились два поединка третьего тура чемпионата Англии.
Тоттенхэм - Уотфорд, Getty Images
29 августа 2021, 17:56
В поединке третьего тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм принимал на своем поле Уотфорд.
Победителя данного противостояния определил единственный гол Сона Хын Мина, который пришелся на 42-ю минуту встречи.
Тоттенхэм — Уотфорд 1:0
Гол: Сон Хын Мин, 42
Тоттенхэм: Льорис, Танганга, Дайер, Санчес, Регилон, Сон Хын Мин (Хиль, 88), Хейбьерг, Алли, Скипп, Кейн, Бергвейн (Лукас Моура, 68).
Уотфорд: Бахманн, Кэткарт (Нгакиа, 51), Трост-Эконг, Сьерральта, Мазина, Сиссоко (Клеверли, 71), Куцка, Этебо, Сарр, Кинг (Эрнандес, 65), Деннис.
Предупреждения: Кейн, Алли, Скипп — Этебо, Сиссоко.
В параллельном матче сильнейшего между собой выявляли Бернли и Лидс Юнайтед.
После того, как на 61-й минуте встречи нападающий "бордовых" Крис Вуд отметился взятием ворот, которое стало 30000 в истории АПЛ, под самый занавес противостояния Патрик Бамфорд спас для своей команды ничейный результат.
Бернли — Лидс 1:1
Голы: Вуд, 61 — Бамфорд, 86
Бернли: Поуп, Лоутон, Ми, Тарковски, Тэйлор, Гудмундссон (Леннон, 63), Вествуд, Браунхилл, Вуд, Барнс (Выдра, 79), Макнил.
Лидс: Мелье, Купер, Льоренте (Шеклтон, 65), Стрейк, Эйлинг, Даллас, Филлипс, Харрисон, Родриго (Робертс, 73), Бэмфорд, Рафинья.
Предупреждения: Браунхилл, Барнс, Ми, Леннон — Филлипс, Родриго, Стрейк.