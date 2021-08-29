Англия

Новозеландский форвард Бернли забил исторический гол в ворота Лидса.

В поединке третьего тура английской Премьер-лиги Бернли разошелся миром с Лидсом, а финальный свисток зафиксировал итоговый счет 1:1.

За "бордовых" забитым мячом отметился нападающий Крис Вуд, который стал автором 30000 гола в истории АПЛ, которая была основана в 1992 году.

В прошлом сезоне АПЛ Крис Вуд провел за Бернли 33 поединка, в которых забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи.