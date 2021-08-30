Англия

Французский защитник Севильи Жюль Кунде близок к переезду в Лондон.

Французский защитник Севильии Жюль Кунде — лакомый кусочек для многих европейских клубов в летнее трансферное окно.

Однако, ближе всех к трансферу защитника находится лондонский Челси. Руководство "синих" уже успело согласовать условия личного контракта с защитником.

Как сообщает издание AS, боссы "синих" готовы пойти на крайнее меры для подписания футболиста, выплатив клаусулу футболиста в размере 80 миллионов евро. Однако, произойдет это только в том случае, если клуб не сумеет договорится с испанцами о трансфере защитника за более низкую сумму.

В составе Севильи Кунде провел 91 матч во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.