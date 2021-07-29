Англия

Французский защитник Жуль Кунде близок к переезду в Лондон.

На днях Football.ua сообщал, что Челси всерьез заинтересован в приобретении защитника Севильи Жуля Кунде.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, "синие" уже согласовали условия личного контракта с французским защитником.

Ожидается, что оклад Кунде в Лондоне составит около четырех миллионов евро в год. О сроках потенциального контракта никакой информации нет. Также, по информации источника, Севилья и Челси находятся в продвинутой стадии переговоров по трансферу и вскоре могут "ударить по рукам".

В прошлом сезоне Кунде сыграл за Севилью в 34 матчах, забив два гола и отдав одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Челси подписал бывшего голкипера Фулхэма Беттинелли.