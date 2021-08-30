Футболист попросил руководство отпустить его.
Эйнсли Мэйтленд-Найлз, Getty images
30 августа 2021, 16:55
Защитник лондонского Арсенала Эйнсли Мэйтленд-Найлз в своем Instagram-аккаунте записал послание к боссам клуба.
"Все, что я хочу сделать, это уйти туда, где я хочу и где буду играть", — написал футболист, отметив страницу Арсенала в Сети.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, к футболисту интерес проявляет Эвертон, да и сам Мэйтленд-Найлз хотел бы продолжит карьеру в стане "ирисок".
По переходу клубы пока не смогли договориться, однако переговоры еще не закончились.
Зимой футболист ездил в аренду в Вест Бромвич, где Сэм Аллардайс преимущественно задействует его в центре полузащиты. Также интерес к футболисту сборной Англии проявлял Вулверхэмптон.
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