Англия

Футболист попросил руководство отпустить его.

Защитник лондонского Арсенала Эйнсли Мэйтленд-Найлз в своем Instagram-аккаунте записал послание к боссам клуба.

"Все, что я хочу сделать, это уйти туда, где я хочу и где буду играть", — написал футболист, отметив страницу Арсенала в Сети.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, к футболисту интерес проявляет Эвертон, да и сам Мэйтленд-Найлз хотел бы продолжит карьеру в стане "ирисок".

По переходу клубы пока не смогли договориться, однако переговоры еще не закончились.

Зимой футболист ездил в аренду в Вест Бромвич, где Сэм Аллардайс преимущественно задействует его в центре полузащиты. Также интерес к футболисту сборной Англии проявлял Вулверхэмптон.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.