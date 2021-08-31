Англия

Бразильский полузащитник вернулся на родину, где будет играть за Коринтианс.

Накануне бразильский полузащитник Арсенала Виллиан расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.

Бразилец выступил с заявлением, в котором поблагодарив фанатов и руководство лондонского клуба, пожелав клубу удачи в будущем.

"Хочу поблагодарить Арсенал за предоставленную мне возможность и за тёплый прием, оказанный в клубе.

К сожалению, на поле всё пошло не так, как мы все планировали и надеялись, я получил много критики, особенно от некоторых представителей прессы, за то, что приехал сюда по финансовым причинам… Надеюсь, своими сегодняшними действиями я показал всё этим людям, и теперь они понимают, что это не так. Я надеюсь, что это научит некоторых людей держать своё мнение при себе и не создавать плохую среду, чтобы стать популярными.

Всю свою карьеру я делал всё, чтобы быть как можно лучше играть. Я всегда хочу побеждать, и мне трудно смириться с тем, что этого не сделаю. К сожалению, в Арсенале этого не случилось со мной, и я сожалею об этом.

Я приехал в Англию в 2013 году и наслаждался каждой минутой своего пребывания здесь. Я хочу поблагодарить всех, кто помогал мне играть в этой замечательной лиге, полной душевности и духа.

Фанатам Арсенала я сожалею, что нам так и не удалось встретиться должным образом из-за пандемии, но знаю, что ваше стремление к успеху и ваша поддержка невероятны, поэтому я желаю вам всего наилучшего в будущем, потому что вы этого заслуживаете. Всем, кто связан с этим историческим клубом, я желаю всего наилучшего в будущем", — написал Виллиан на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее сообщалось, что Арсенал принял предложение Коринтианса по Виллиану