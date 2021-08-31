Англия

Бразильский полузащитник покинул "канониров".

Арсенал и Виллиан прекратили сотрудничество по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт "канониров".

Отметим, что предметный интерес к экс-футболисту Шахтера проявляет Коринтианс, в котором игрок начинал профессиональную карьеру.

В прошедшем сезоне Виллиан принял участие в 37 встречах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и семью ассистами.

Отметим, что бразильский футболист перебрался в стан "канониров" из Челси прошлым летом на правах свободного агента.

Напомним, ранее сообщалось, что Арсенал принял предложение Коринтианса по Виллиану.