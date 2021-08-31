Англия

Английский вингер продолжит карьеру в Нидерландах.

Фейеноорд на своем официальном сайте объявил о подписании крайнего полузащитника Рисса Нельсона, права на которого принадлежат лондонскому Арсеналу.

21-летний англичанин перешел в нидерландский клуб на правах аренды, которая будет рассчитана до конца нынешнего сезона.

В новом клубе футболист будет выступать под 14-м номером.

We signed a winger! 🦋#FlyLikeReiss — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) August 31, 2021

В прошлом сезоне Рисс Нельсон провел за лондонский Арсенал 15 поединков во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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