Английский вингер продолжит карьеру в Нидерландах.
Рисс Нельсон, Фейеноорд
31 августа 2021, 18:57
Фейеноорд на своем официальном сайте объявил о подписании крайнего полузащитника Рисса Нельсона, права на которого принадлежат лондонскому Арсеналу.
21-летний англичанин перешел в нидерландский клуб на правах аренды, которая будет рассчитана до конца нынешнего сезона.
В новом клубе футболист будет выступать под 14-м номером.
В прошлом сезоне Рисс Нельсон провел за лондонский Арсенал 15 поединков во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.
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