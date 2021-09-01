Англия

Француз является воспитанником академии ПСЖ.

Английский Кристал Пэлас сообщил о заключении соглашения с шотландским Селтиком относительно трансфера нападающего Одсонна Эдуарда.

23-летний футболист отыграл в составе "кельтов" в общей сложности 4 сезона, совершив полноценный переход из французского ПСЖ, после годичной аренды, отличившись при этом 86-ю забитыми мячами и 39-ю голевыми передачами в 179-и сыгранных поединках.

Несмотря на успешное преодоление квалификации ко групповому этапу Лиги Европы УЕФА, Селтик решил расстаться со своим забивным нападающим, получив предложение от "стекольщиков" в размере 16,3 млн евро.

Отметим, что Эдуард — уже седьмой трансфер Кристал Пэлас после прихода на пост главного тренера команды Патрика Виейра.