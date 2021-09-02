Англия

Легендарный защитник "красных дьяволов" дал совет полузащитнику.

Легендарный защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл оценил трансферную кампанию "красных дьяволов", выразив обеспокоенность тем, что полузащитник Джесси Лингард не покинул клуб в летнее трансферное окно.

По словам Невилла, он обеспокоен тем, что Лингард в нынешнем МЮ будет лишь игроком ротации.

"Я думал, что ещё несколько человек покинут Манчестер Юнайтед. Я расстроен, что Джесси Лингард не ушел. Он проведёт несколько матчей, получит моменты на поле, сделает свой вклад, но в прошлом сезоне в Вест Хэме он был на подъеме.

Он доказал, что является отличным игроком. Я расстроен, что он вернулся и будет лишь игроком ротации. Иногда нужно просто покинуть гнездо и улететь. Я думал, так и будет», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Напомним, Лингард мог вернуться в Вест Хэм в летнее трансферное окно, но "молотобойцы" усилились хорватским вингером Николой Влашичем.