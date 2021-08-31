Англия

Нападающий сборной Хорватии продолжит карьеру в АПЛ.

Вест Хэм и ЦСКА оформили трансфер форварда Николы Влашича — сообщил официальный сайт "молотобойцев".

Вест Хэм заплатит за 23-летнего Влашича 30 миллионов евро плюс возможные бонусы, сумма которых может достичь 9 миллионов в зависимости от выступлений футболиста.

Контракт хорвата рассчитан до 30 июня 2026 года.

Влашич провел 26 матчей (6 голов) за национальную сборную Хооватии и выступал за Хайдук (120 матчей во всех турнирах, 13 гогов), Эвертон (19, 2) и ЦСКА (108, 33).