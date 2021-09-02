"Горожане" хотят сохранить своего полузащитника.
Фил Фоден, getty images
02 сентября 2021, 18:53
Манчестер Сити в ближайшее время собирается сфокусироваться на продлении соглашения со своим воспитанником Филом Фоденом.
Как сообщает Manchester Evening News, "горожане" сделали новый контракт с молодым полузащитником своим приоритетом.
Текущее соглашение между Манчестер Сити и Филом Фоденом действительно до лета 2024 года, но клуб все равно хочет оформить новую сделку.
В прошлом сезоне Фоден провел 50 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал 10 результативных передач.
Напомним, что молодой полузащитник пропускает старт сезона из-за повреждения.