Англия

"Горожане" хотят сохранить своего полузащитника.

Манчестер Сити в ближайшее время собирается сфокусироваться на продлении соглашения со своим воспитанником Филом Фоденом.

Как сообщает Manchester Evening News, "горожане" сделали новый контракт с молодым полузащитником своим приоритетом.

Текущее соглашение между Манчестер Сити и Филом Фоденом действительно до лета 2024 года, но клуб все равно хочет оформить новую сделку.

В прошлом сезоне Фоден провел 50 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал 10 результативных передач.

Напомним, что молодой полузащитник пропускает старт сезона из-за повреждения.