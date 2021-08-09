21-летний англичанин испытывал дискомфорт еще во время Евро-2020.
Фил Фоден, Getty Images
09 августа 2021, 17:42
Полузащитник Манчестер Сити Фил Фоден не сможет помочь своей команде на старте нового сезона. Об этом сообщает The Telegraph.
По информации источника, у 21-летнего англичанина был дискомфорт в ноге еще во время поединков минувшего Евро-2020. По прибытию в расположение "горожан" повреждение усугубилось.
По прогноз медицинского персонала восстановление может занять около месяца.
В прошлом сезоне Фоден провел 50 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал 10 результативных передач.
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