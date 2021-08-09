Англия

21-летний англичанин испытывал дискомфорт еще во время Евро-2020.

Полузащитник Манчестер Сити Фил Фоден не сможет помочь своей команде на старте нового сезона. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, у 21-летнего англичанина был дискомфорт в ноге еще во время поединков минувшего Евро-2020. По прибытию в расположение "горожан" повреждение усугубилось.

По прогноз медицинского персонала восстановление может занять около месяца.

В прошлом сезоне Фоден провел 50 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал 10 результативных передач.

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