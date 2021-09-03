Англия

Португалец поблагодарил партнера по команде.

Криштиану Роналду в получил седьмой номер в Манчестер Юнайтед. Его ему уступил нападающий Эдинсон Кавани.

Португалец прокомментировал это событие, поблагодарив уругвайского футболиста.

"Я не был уверен, что смогу снова играть под седьмым номером. Хотел бы сказать огромное спасибо Эди за этот невероятный жест", — приводит слова Роналду официальный сайт "красных дьяволов".

Напомним, что Эдинсон Кавани теперь будет выступать под 21 номером, который стал доступен после ухода Дэниела Джеймса.