Португальский нападающий получил номер в стане "красных дьяволов".
Кавани и Роналду, фото Манчестер Юнайтед
02 сентября 2021, 22:37
Криштиану Роналду после перехода в Манчестер Юнайтед не мог взять седьмой номер, который принадлежал Эдинсону Кавани, по правилам лиги.
Как сообщает официальный сайт "красных дьяволов", португалец все-таки получил заветную семерку, а уругваец взял другой номер.
Эдинсон Кавани, в свою очередь, будет выступать под 21 номером, который принадлежал Дэниелу Джеймсу, ушедшему в Лидс.
Напомним, что ранее Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром истории сборных после гола в ворота Ирландии.