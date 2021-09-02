Англия

Португальский нападающий получил номер в стане "красных дьяволов".

Криштиану Роналду после перехода в Манчестер Юнайтед не мог взять седьмой номер, который принадлежал Эдинсону Кавани, по правилам лиги.

Как сообщает официальный сайт "красных дьяволов", португалец все-таки получил заветную семерку, а уругваец взял другой номер.

Эдинсон Кавани, в свою очередь, будет выступать под 21 номером, который принадлежал Дэниелу Джеймсу, ушедшему в Лидс.

Напомним, что ранее Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром истории сборных после гола в ворота Ирландии.