ЧМ-2022. Отбор

Португальский форвард перебрал желтых карточек.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не сможет помочь своей команде в матче пятого тура отборочного цикла ЧМ-2022 против Азербайджана.

Во вчерашнем поединке четвертого тура Роналду оформил дубль и принес победу над Ирландией (2:1). После второго гола 36-летний португалец снял с себя футболку, за что получил от арбитра желтую карточку.

Для Роналду это вторая желтая карточка в отборочных матчах ЧМ-2022, тогда как первая была в матче с Сербией. Таким образом, он пропустит игру с Азербайджаном из-за дисквалификации.

Напомним, матч Азербайджан — Португалия пройдет 7 сентября, в 19:00 по киевскому времени. До этого португальцы проведут товарищеский матч против Кипра, который запланирован на 4 сентября.

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