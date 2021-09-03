Достижение португальца отметили редакторы известного справочника.
Криштиану Роналду, Getty Images
03 сентября 2021, 12:25
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду первого сентября все же сумел побить рекорд иранца Али Даеи (109 голов) по забитым мячам за национальную сборную, оформив свой 110 и 111 мяч.
Достижение португальца отметили и в Книге рекордов Гиннесса, а сам футболист получил памятную награду.
"Я благодарю Книгу рекордов Гиннеса. Мне всегда приятно, когда меня признают мировым рекордсменом. Хотелось бы добиться еще большего результата", — написал Роналду в Instagram.
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