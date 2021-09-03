Англия

Достижение португальца отметили редакторы известного справочника.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду первого сентября все же сумел побить рекорд иранца Али Даеи (109 голов) по забитым мячам за национальную сборную, оформив свой 110 и 111 мяч.

Достижение португальца отметили и в Книге рекордов Гиннесса, а сам футболист получил памятную награду.

"Я благодарю Книгу рекордов Гиннеса. Мне всегда приятно, когда меня признают мировым рекордсменом. Хотелось бы добиться еще большего результата", — написал Роналду в Instagram.

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