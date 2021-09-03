Арсен Венгер заявил, что не готов вернуться к тренерской работе.
Арсен Венгер. Фото Getty Images
03 сентября 2021, 16:55
Французский специалист Арсен Венгер оценил возможность вернуться на должность наставника лондонского Арсенала.
"Мне 71. Я отдал этому клубу лучшие годы своей жизни. Сейчас Арсенал находится в хорошем состоянии. У них были непростые матчи, но у этой команды есть потенциал. Надеюсь, они смогут исправить ситуацию. На данный момент я просто болельщик", — приводит слова Венгера Mirror со ссылкой на Bild Live.
Стоит отметить, что после трех стартовых туров в АПЛ Арсенал находится на дне турнирной таблицы, не набрав турнирных пунктов.
Напомним, следующий матч подопечные Артеты проведут в субботу, 11 сентября, против Норвича. Старт матча запланирован на 17:00.