Англия

Арсен Венгер заявил, что не готов вернуться к тренерской работе.

Французский специалист Арсен Венгер оценил возможность вернуться на должность наставника лондонского Арсенала.

"Мне 71. Я отдал этому клубу лучшие годы своей жизни. Сейчас Арсенал находится в хорошем состоянии. У них были непростые матчи, но у этой команды есть потенциал. Надеюсь, они смогут исправить ситуацию. На данный момент я просто болельщик", — приводит слова Венгера Mirror со ссылкой на Bild Live.

Стоит отметить, что после трех стартовых туров в АПЛ Арсенал находится на дне турнирной таблицы, не набрав турнирных пунктов.

Напомним, следующий матч подопечные Артеты проведут в субботу, 11 сентября, против Норвича. Старт матча запланирован на 17:00.

