Англия

Венесуэльский форвард дал первое интервью в качестве футболиста Эвертона.

В последний день летнего трансферного окна Эвертон объявил о трансфере форварда Саломона Рондона.

Венесуэльский форвард прокомментировал свое возвращение в АПЛ, рассказав, что перешел в стан Эвертона из-за теплых отношений с наставником "ирисок" Рафаэлем Бенитесом.

Рафа позвонил мне и сказал: "У тебя есть шанс приехать… Ты хочешь приехать? Я сказал: "Да, конечно, это Эвертон, большой клуб в Премьер-лиге, я хочу присоединиться. Это удовольствие и честь, и я действительно счастлив.

Мне очень нравится играть за Рафу, потому что он тренер, который изменил мое мышление и то, как я вижу игру, что ему нужно от меня, чтобы помочь команде и моим партнерам. Мы вместе были в Ньюкасле, и он очень четко объяснил основные моменты для нападающего. В Китае было то же самое.

Сейчас все так же, потому что я видел три матча Премьер-лиги, которые «Эвертон» сыграл в этом сезоне, и я отождествляю себя с идеей того, как играет Рафа. Для меня честь, что такой тренер верит в меня.

Тренер [Бенитес] научил меня, что важны завершение и движение. Иногда я видел свою работу в том, чтобы просто забивать голы. Я нападающий и хочу забивать голы и отдавать голевые передачи. Но самое главное – это движение, чтобы помочь команде, чтобы освободить место для другого игрока или для меня, если рядом находится защитник.

Рафа изменил мое видение футбола, потому что команда – это самое важное для клуба и игроков. То, как он управляет командой – это что-то особенное, потому что в некоторых играх вам нужно делать дополнительную работу или очень много работать, чтобы заработать очки. Он показал игрокам, что можно доходить до предела.

Возможность выиграть матч есть всегда, и для этого нужно очень много работать. Самое главное – поддерживать товарищей по команде, бороться с защитниками, а когда приходит мяч, играть просто и идти в штрафную, – подытожил нападающий", — приводит слова форварда клубная пресс-служба.

Напомним, последним клубом венесуэльца был китайский Далянь Про, который покинул в начале лета по обоюдному согласию сторон.