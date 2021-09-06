Бельгийский полузащитник может перебраться в стан манкунианцев.
Юри Тилеманс, getty images
06 сентября 2021, 20:58
Манчестер Юнайтед продолжает работу на трансферном рынке для усиления состава.
Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, "красные дьяволы" внимательно следят за Юри Тилемансом.
Источник утверждает, что бельгийский полузащитник входит в список интересов многих клубов, а потому провернуть сделку будет трудно.
В минувшем сезоне на счету полузащитника 50 матчей за Лестер во всех турнирах, в которых он забил девять голов и отметился шестью голевыми пасами.
Напомним, что Юри Тилеманс стал лучшим игроком Лестера по мнению болельщиков в прошлом сезоне.