Англия

Бельгийский полузащитник может перебраться в стан манкунианцев.

Манчестер Юнайтед продолжает работу на трансферном рынке для усиления состава.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, "красные дьяволы" внимательно следят за Юри Тилемансом.

Источник утверждает, что бельгийский полузащитник входит в список интересов многих клубов, а потому провернуть сделку будет трудно.

В минувшем сезоне на счету полузащитника 50 матчей за Лестер во всех турнирах, в которых он забил девять голов и отметился шестью голевыми пасами.

Напомним, что Юри Тилеманс стал лучшим игроком Лестера по мнению болельщиков в прошлом сезоне.